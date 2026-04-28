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28/04/2026 15:01

【ＡＩ】格力電器：已具備人形機器人製造能力，工業機器人應用超2000台

　　據《21世紀經濟報道》，格力電器(深:000651)CMO朱磊受訪時表示，目前公司已具備做出「人形機器人」的能力，所有機器人零部件都可以實現自研自產。

　　資料顯示，格力電器在工業機器人領域已有深厚積累。公司累計投入使用的自主研製工業機器人達到2000餘台，實現生產效率提升80%。
《經濟通通訊社28日專訊》

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