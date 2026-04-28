《中歐關係》王文濤晤德國汽車工業協會主席：冀歐方加快安排中國車企談判

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據商務部官網消息，商務部部長王文濤昨日（27日）會見德國汽車工業協會主席穆勒。雙方就中德汽車產業合作、維護全球汽車產供鏈穩定、歐盟對華經貿限制措施等問題進行交流。



王文濤強調，今年初，中歐雙方以價格承諾方式實現電動汽車案「軟著陸」，希望歐方兌現一視同仁的承諾，加快安排中國車企談判，盡快讓價格承諾落到實處。中歐雙方應通過對話磋商管控摩擦分歧，共同維護全球汽車產供鏈穩定暢通。中方高度關注歐盟近期出台的經貿限制措施，認為這些保護主義措施將為中國企業帶來風險，降低赴歐投資的信心。希望德國汽車工業協會發揮積極作用，敦促歐盟尊重自由競爭，遵守世貿規則，調整不當條款，為中歐企業合作營造公平、公正、非歧視的營商環境。



*歡迎德國汽車企業深耕中國市場*



王文濤又指，今年是「十五五」規劃開局之年，中國將持續擴大高水平對外開放，以新質生產力推動高質量發展，並鼓勵通過公平競爭促進產業創新。歡迎德國汽車企業深耕中國市場，同中方合作夥伴發揮互補優勢，推動全球汽車產業向高端化、智能化、綠色化轉型。



穆勒表示，中國「十五五」規劃為外國企業對華投資提供了清晰信號和重要指引，德國汽車企業將繼續擴大在華投資和研發創新，加快本地化布局，更好實現「在中國，為全球」。德國汽車工業協會支持自由貿易，認為歐中雙方達成的價格承諾方案為解決關稅問題奠定了良好基礎，將繼續呼籲歐盟保持汽車市場開放，歡迎中國汽車及零部件企業赴德投資，深化德中、歐中汽車產供鏈融合。

《經濟通通訊社28日專訊》