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AH股新聞

28/04/2026 16:35

《中國要聞》教育部增設38種本科專業，包括具身智能、腦機科學與技術等

　　教育部今日發布《普通高等學校本科專業目錄(2026年)》，共新增38種普通高校本科新專業。本次獲批申辦高校可納入2026年高考招生。

　　為加強學科專業目錄協同聯動，推動本科專業目錄與研究生教育學科專業目錄有機銜接、上下貫通，更好適應新興交叉學科發展和複合型人才培養需求，2026年本科專業目錄在「交叉學科」門類中首批列入未來機器人、交叉工程等11種目錄內已有專業和具身智能、腦機科學與技術等4種首次列入目錄的新專業。目前，本科專業目錄共涵蓋13個門類、92個專業類、883種專業。

*增設數字文旅、數字貿易、數字金融等專業*

　　教育部今年精準對接國家戰略需求，增設能源科學與工程、深地科學與工程等專業；服務傳統產業優化升級，增設交通能源融合工程、農業機器人等專業；推動新興產業和未來產業創新發展，增設生物製造、腦機科學與技術等專業；立足服務業擴能提質，增設數字文旅、商業人工智能等專業；聚焦打造智能經濟新形態，增設數字貿易、數字金融等專業。同時，進一步完善戰略急需專業超常設置機制，支持哈爾濱工業大學、北京航空航天大學等9所高校增設具身智能新專業，推動新一代人工智能與實體經濟深度融合，賦能經濟社會高質量發展。
《經濟通通訊社28日專訊》

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