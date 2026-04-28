《Ａ股行情》滬綜指低開0.25%，企業國有資產法首次修訂

滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.25%，報4076.14點，深成指低開0.47%，創業板指低開0.69%，盤初醫藥及船舶股造好，旅遊股走低。企業國有資產法修訂草案昨日（27日）提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議首次審議。這是企業國有資產法自2009年5月1日施行以來的首次修訂。



《新華社》報道，企業國有資產法修訂草案修改71條、新增32條，共九章109條，主要修改內容包括完善中國特色現代企業制度、完善企業國有資產管理監督體制、明確堅持分類管理原則、健全國有資本收益管理制度等。



為推進國有企業改革發展，草案健全國有企業經營機制和內部治理，完善中國特色現代企業制度，形成有效的激勵約束機制，並明確建立國有股權董事制度。草案以專節規定國家出資企業的公司治理，明確鼓勵國有獨資公司、國有資本控股公司調整優化股權結構。



另外電指，中國政府罕見介入已完成的跨境併購案。北京當局要求臉書母公司Meta撤銷對人工智能初創公司Manus約20億美元的收購交易，儘管交易已於四個月前完成，但發改委周一（27日）裁定該交易需被撤銷。此舉突顯政府對科技資本、人才與關鍵技術外流的高度警惕。



此外，人民銀行公布，今日進行435億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有50億元逆回購到期，即今日淨投放385億元。

《經濟通通訊社28日專訊》