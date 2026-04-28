《Ａ股行情》滬綜指半日微跌0.07%，船舶板塊逆勢上漲

滬深股市早盤震盪調整，滬綜指半日微跌0.07%收報4083.47點，深成指跌0.41%，創業板指跌0.54%。兩市半日成交額16615億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少396億元或2.3%。



從板塊來看，船舶逆勢上漲，中國船舶(滬:600150)上午收升8.2%；由該集團廣船國際建造的全球首艘萬車級汽車運輸船即將在今日於廣州南沙完成交付。該船長230米，型寬40米，設計了14層車庫甲板，可靈活裝載電動汽車、氫能源汽車及重型卡車等多元車型，單船最大裝車量達10800輛。同時，船舶還搭載了最新的綠色燃料系統，符合全球最新環保要求。全球首艘萬車級汽車運輸船交付，標志著中國完全掌握了此類船型的建造技術，在該細分市場保持全球領先地位。



此外，醫藥股表現活躍，其中藥明康德(滬:603259)漲停。公司一季度實現營收124.36億元，同比增28.81%；實現歸母淨利潤46.52億元，同比增長26.68%。營業收入、歸母淨利潤均創下歷史同期新高。



下跌方面，旅遊概念昨日收漲後今天陷入調整，陝西旅遊(滬:603402)挫9.6%，麗江股份(深:002033)跌6.6%。國家移民管理局預測，「五一」小長假全國口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員將達225萬人次，單日最高通關量將突破240萬人次。

《經濟通通訊社28日專訊》