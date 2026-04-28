《Ａ股行情》滬綜指收跌0.19%，煤炭、石油等能源股逆勢爆發

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▷ 煤炭股升3.2%，石油股逆市漲1.6%，昊華能源漲停
▷ 穆迪將中國評級展望調至穩定，財政部回應
A股三大指數集體調整，滬綜指今日收低0.19%報4078.64點，深成指跌1.1%，創業板指跌1.43%。滬深兩市全日成交2.54萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少531億元或者2%。
盤面上，能源股午後爆發，煤炭整體升3.2%，石油股逆市漲1.6%。其中，昊華能源(滬:601101)漲停，中國海油(滬:600938)升2.5%，中國石油(滬:601857)揚1.8%，中國石化(滬:600028)升0.2%。據《彭博》報道，包括中石油在內的多家國有煉油企業已開始申請政府許可，希望在5月份恢復成品油出口，理由是國內庫存充足。
下跌方面，旅遊股挫超3%，陝西旅遊(滬:603402)跌停；航天航空股集體下調，三角防務(深:300775)挫15.3%；另外，動力電池巨頭寧德時代(深:300750)全日跌1.7%，報427.67元；寧德時代擬折價配售新H股籌資近400億港元，用於全球新能源項目建設和零碳業務布局等項目。
國際評級機構穆迪將中國評級展望從負面調高至穩定，確認A1評級。財政部表示，對相關決定表示讚賞；未來中國將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4758.21
|-0.27
|上證指數
|4078.64
|-0.19
|11139.60
|深證成指
|14830.46
|-1.10
|14223.50
|創業板指
|3596.71
|-1.43
|科創50
|1488.66
|-1.31
|B股指數
|274.38
|+0.39
|2.42
|深證B指
|1184.25
|-0.87
|1.19
《經濟通通訊社28日專訊》
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