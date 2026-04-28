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AH股新聞

28/04/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.19%，煤炭、石油等能源股逆勢爆發

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.19%報4078.64點，深成指跌1.1%
▷ 煤炭股升3.2%，石油股逆市漲1.6%，昊華能源漲停
▷ 穆迪將中國評級展望調至穩定，財政部回應

　　A股三大指數集體調整，滬綜指今日收低0.19%報4078.64點，深成指跌1.1%，創業板指跌1.43%。滬深兩市全日成交2.54萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少531億元或者2%。

　　盤面上，能源股午後爆發，煤炭整體升3.2%，石油股逆市漲1.6%。其中，昊華能源(滬:601101)漲停，中國海油(滬:600938)升2.5%，中國石油(滬:601857)揚1.8%，中國石化(滬:600028)升0.2%。據《彭博》報道，包括中石油在內的多家國有煉油企業已開始申請政府許可，希望在5月份恢復成品油出口，理由是國內庫存充足。

　　下跌方面，旅遊股挫超3%，陝西旅遊(滬:603402)跌停；航天航空股集體下調，三角防務(深:300775)挫15.3%；另外，動力電池巨頭寧德時代(深:300750)全日跌1.7%，報427.67元；寧德時代擬折價配售新H股籌資近400億港元，用於全球新能源項目建設和零碳業務布局等項目。

　　國際評級機構穆迪將中國評級展望從負面調高至穩定，確認A1評級。財政部表示，對相關決定表示讚賞；未來中國將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004758.21-0.27　
上證指數4078.64-0.1911139.60
深證成指14830.46-1.1014223.50
創業板指3596.71-1.43　
科創501488.66-1.31　
B股指數274.38+0.392.42
深證B指1184.25-0.871.19

《經濟通通訊社28日專訊》

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