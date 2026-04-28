《Ａ股焦點》瀾起科技首季淨利增六成，獲花旗上調目標價，惟A股跌超1%

瀾起科技(06809)(滬:688008)公告稱，2026年第一季度實現營業收入14.61億元（人民幣．下同），同比增長19.51%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為8.47億元，同比增長61.3%。



2026年第一季度，公司互連類芯片產品線銷售收入為14.17億元，較上年同期增長24.4%；其中，四款新產品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC芯片合計收入為2.69億元，較上年同期大幅增長93.8%，佔互連類芯片收入的比例提升至19%。期內，津逮R產品線銷售收入為0.42億元，較上年同期降低48.2%。



不過，業績表現未能提振股價。瀾起科技A股今日低開，現跌1.29%，報175.8元；H股升1.7%。



*花旗：一季度業績超預期，料受益於人工智能需求*



花旗發表報告指，瀾起科技的一季度業績超預期，70%的強勁毛利率抵消了基板供應緊張造成的收入受限的影響。隨著AI智能體發展要求更高的中央處理器(CPU)利用率，公司憑借合理的產品線布局，有望成為CPU需求上行的主要受益者。



該行將瀾起科技A股目標價由205元上調至245元，H股目標價由205港元上調至305港元，漲幅近49%。報告亦指出，H股在AI基礎設施標的中具稀缺性，長期較A股存在20%至30%溢價。

《經濟通通訊社28日專訊》