  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2026 09:54

《Ａ股焦點》瀾起科技首季淨利增六成，獲花旗上調目標價，惟A股跌超1%

　　瀾起科技(06809)(滬:688008)公告稱，2026年第一季度實現營業收入14.61億元（人民幣．下同），同比增長19.51%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為8.47億元，同比增長61.3%。

　　2026年第一季度，公司互連類芯片產品線銷售收入為14.17億元，較上年同期增長24.4%；其中，四款新產品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC芯片合計收入為2.69億元，較上年同期大幅增長93.8%，佔互連類芯片收入的比例提升至19%。期內，津逮R產品線銷售收入為0.42億元，較上年同期降低48.2%。

　　不過，業績表現未能提振股價。瀾起科技A股今日低開，現跌1.29%，報175.8元；H股升1.7%。

*花旗：一季度業績超預期，料受益於人工智能需求*

　　花旗發表報告指，瀾起科技的一季度業績超預期，70%的強勁毛利率抵消了基板供應緊張造成的收入受限的影響。隨著AI智能體發展要求更高的中央處理器(CPU)利用率，公司憑借合理的產品線布局，有望成為CPU需求上行的主要受益者。

　　該行將瀾起科技A股目標價由205元上調至245元，H股目標價由205港元上調至305港元，漲幅近49%。報告亦指出，H股在AI基礎設施標的中具稀缺性，長期較A股存在20%至30%溢價。
《經濟通通訊社28日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

霍爾木茲扼住了誰的咽喉

27/04/2026 12:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區