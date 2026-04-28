  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2026 11:44

《中國要聞》國資委：接續發力新能源車、AI等重點領域，超前培育量子信息、核聚變等前沿賽道

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國資委推進新能源汽車、AI、新材料發展
▷ 超前培育量子信息、核聚變等前沿領域
▷ 推動傳統產業智能化、綠色化、融合化轉型

　　中共中央政策研究室主辦刊物《學習與研究》最新一期刊發國務院國資委黨委署名文章《打好「五大攻堅戰」　 全面履行「十五五」時期國資央企戰略使命》。文章表示，「十五五」時期，要進一步鞏固新能源、航空航天等產業優勢，接續發力新能源汽車、人工智能、新材料等重點領域，超前培育量子信息、核聚變、低空經濟等前沿賽道，推動新興產業發展更加「積厚成勢」。

　　文章指出，「十五五」時期，必須著眼開闢增長「第二曲線」，因企制宜、統籌施策，推動新舊動能順暢有力接續，加快打造一批引領未來競爭的新興支柱產業，更好支撐構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

　　要統籌好傳統產業轉型和新興產業發展。一方面，堅持智能化、綠色化、融合化方向，深化拓展「AI+」行動，加力實施技術改造和設備更新，狠抓重點行業節能降碳改造，推動傳統產業轉型進一步「提速增勢」。另一方面，按照「領跑一批、趕超一批、培育一批」的思路，基於企業資源稟賦和產業基礎，堅持差異化布局。

*開展同類業務橫向、縱向整合，避免重複建設和低效投入*

　　要統籌好內涵式發展和高質量協同。聚焦提升國有資本配置和運行效率，進一步做好新央企組建和戰略性重組，支持創新能力強的企業作為主體，開展同類業務橫向整合和上下游縱向整合，避免重複建設和低效投入。加強同各類經營主體務實合作，深入實施產業鏈融通發展共鏈行動，既有效維護產業鏈供應鏈穩定，又減少行業內捲、引領帶動相關企業向價值鏈高端躍升，推動形成上下游相互銜接、各展其長、同向發力的良好局面。
《經濟通通訊社28日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰28/04/2026 11:53  《中國要聞》多家航企5月再加燃油附加費，春秋航空漲幅較4月近翻倍

下一篇新聞︰28/04/2026 11:33  《Ａ股焦點》邁威生物A跌3%，H股首掛募資13億港元

其他
More

28/04/2026 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日微跌0.07%，船舶板塊逆勢上漲

28/04/2026 11:27  《Ａ股焦點》力箭二號運載火箭邁批量化生產階段，商業航天概念仍走疲

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火｜伊朗戰火第59日，普京現身見伊朗外長，允全力維護德...

28/04/2026 11:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區