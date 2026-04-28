《中國要聞》國資委：接續發力新能源車、AI等重點領域，超前培育量子信息、核聚變等前沿賽道

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中共中央政策研究室主辦刊物《學習與研究》最新一期刊發國務院國資委黨委署名文章《打好「五大攻堅戰」 全面履行「十五五」時期國資央企戰略使命》。文章表示，「十五五」時期，要進一步鞏固新能源、航空航天等產業優勢，接續發力新能源汽車、人工智能、新材料等重點領域，超前培育量子信息、核聚變、低空經濟等前沿賽道，推動新興產業發展更加「積厚成勢」。



文章指出，「十五五」時期，必須著眼開闢增長「第二曲線」，因企制宜、統籌施策，推動新舊動能順暢有力接續，加快打造一批引領未來競爭的新興支柱產業，更好支撐構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。



要統籌好傳統產業轉型和新興產業發展。一方面，堅持智能化、綠色化、融合化方向，深化拓展「AI+」行動，加力實施技術改造和設備更新，狠抓重點行業節能降碳改造，推動傳統產業轉型進一步「提速增勢」。另一方面，按照「領跑一批、趕超一批、培育一批」的思路，基於企業資源稟賦和產業基礎，堅持差異化布局。



*開展同類業務橫向、縱向整合，避免重複建設和低效投入*



要統籌好內涵式發展和高質量協同。聚焦提升國有資本配置和運行效率，進一步做好新央企組建和戰略性重組，支持創新能力強的企業作為主體，開展同類業務橫向整合和上下游縱向整合，避免重複建設和低效投入。加強同各類經營主體務實合作，深入實施產業鏈融通發展共鏈行動，既有效維護產業鏈供應鏈穩定，又減少行業內捲、引領帶動相關企業向價值鏈高端躍升，推動形成上下游相互銜接、各展其長、同向發力的良好局面。

《經濟通通訊社28日專訊》