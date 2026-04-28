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28/04/2026 13:42

政治局會議：今年經濟起步有力，精準有效實施更加積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策

　　據《央視新聞》報道，中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

　　會議認為，今年以來，中國經濟起步有力，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難和挑戰，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固。要增強信心，以更大力度和更實舉措抓好經濟工作。

*推動科技自立自強、產業鏈自主可控*

　　會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅定不移深化改革開放，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，努力實現「十五五」良好開局。

*持續優化財政支出結構，增強貨幣政策前瞻性靈活性*

　　會議強調，要用好用足宏觀政策。持續優化財政支出結構，兜牢基層「三保」底線。增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。做好宏觀政策取向一致性評估。
《經濟通通訊社28日專訊》

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