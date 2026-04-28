政治局會議：深挖內需潛力，深入實施服務業擴能提質行動

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▷ 會議要求深挖內需潛力，實施服務業擴能提質行動
▷ 強調加強水網、新型電網等基礎設施規劃建設
據《央視新聞》報道，中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議指出，要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。深入實施服務業擴能提質行動。加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設。推動條件成熟的重大工程項目開工。
*深入整治「內捲式」競爭，發展智能經濟新形態*
會議強調，要加快建設現代化產業體系，保持製造業合理比重。縱深推進全國統一大市場建設，深入整治「內捲式」競爭。全面實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理。進一步深化國資國企改革。系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。
*努力穩定房地產市場，穩定和增強資本市場信心*
會議指出，要有效防範化解重點領域風險。努力穩定房地產市場，扎實推進城市更新。有序化解地方政府債務風險，著力解決拖欠企業帳款問題。推動中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心。
*抓好農業生產，穩定生豬等農產品價格*
會議強調，要強化就業優先政策導向，加強教育、醫療、托育等民生建設。抓好農業生產，穩定生豬等農產品價格。完善常態化幫扶機制，確保不發生規模性返貧致貧。做好安全生產、防災減災、食品藥品安全等工作。要深入開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把學習教育的成效轉化為推動高質量發展的實效。
會議還研究了其他事項。
《經濟通通訊社28日專訊》
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