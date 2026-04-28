《中國要聞》文旅部：深入糾治無證經營、強迫購物，專項整治網上報團貨不對辦

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內地「五一」假期即將展開，文化和旅遊部昨日（27日）在季度例行記者會上表示，今年將聯合相關部門，從「從嚴從重打擊違法違規行為、及時處理好旅遊投訴、持續淨化網絡市場環境、持續優化景區管理、增強部門協同」五方面入手，不斷深化集中整治工作；堅持露頭就打、重拳出擊，圍繞旅行社、旅遊購物店、導遊、在線旅遊平台四類主體，重點整治虛假宣傳、以購養遊、層層轉包、不規範簽訂旅遊合同等問題，深入糾治無證經營、強迫購物等違法違規行為。



同時，對於不法分子以暴力威脅手段強迫交易、騙取旅遊團費等問題，加大聯合辦案和集中辦案力度，對嚴重侵害遊客合法權益、嚴重破壞市場秩序的重點案件進行掛牌督辦，一查到底。



至於遊客通過在線平台和社交媒體報名參加旅遊團，到線下集合地點後才發現「貨不對辨」的問題，文旅部表示，近期將與網信辦聯合開展非法網絡招徠專項整治，重點圍繞線上引流、私域獲客、線下成團等全過程中存在的突出問題採取措施，包括全面清理無資質、假冒資質招徠主體；持續清理下架誇大宣傳、欺騙遊客等旅遊產品及信息，對違規招徠帳號嚴肅處理；以舉報投訴線索和重點案件為突破口，理清轉團拼團上下游關係，實行全鏈條查處等。



*公安部：重點打擊整治強迫交易*



此外，參加昨日文旅部記者會的公安部治安管理局副局長鄭翔稱，會把遊客反映強烈的強迫交易等違法犯罪活動作為打擊整治重點，對強迫購物以及擾亂公共場所秩序等違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；涉嫌犯罪的，依法追究刑事責任。



*市監總局：督促經營者自覺明碼標價*



國家市監總局價格監督檢查和反不正當競爭局副局長辛群指出，將針對景區門票、餐飲、住宿、文創產品等節假日消費熱點，通過行政指導、提醒告誡等方式，督促經營者嚴格遵守價格和反不正當競爭法律法規，自覺落實明碼標價、誠信經營，杜絕價格欺詐、虛假宣傳等違法行為；如接獲投訴舉報，將堅持依法快速查處，及時曝光典型案例，強化警示震懾，引導經營者合規經營。

《經濟通通訊社28日專訊》