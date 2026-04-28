《中國要聞》發改委禁外資收購Manus，央視：禁的是企業「洗澡式出海」不合規做法

國家發改委27日宣布，對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。這是中國施行外商投資安全審查制度以來首個監管主動公開的案件，美媒最新透露，Meta(US.META)正準備撤銷對Manus的收購。官媒《央視新聞》則發文解讀發改委此舉所釋放的信號以及「禁止的是甚麼」。



文章指，首先，禁止的是企業「洗澡式出海」的不合規做法。文章引述業內知名律師表示，Manus併購案涉及將境內的AI業務資產轉移到境外，並最終出售給境外公司Meta，依據《外商投資安全審查辦法》，即便前期的向外遷移發生於創始人控制的關聯主體之間，後續交易仍會被納入外商投資安全審查視野。Manus將總部遷至新加坡，而當時其核心業務還在境內，此後，公司將與核心業務相關的主要人員、技術等關鍵資產也陸續向境外轉移，同時境內的Manus公司被逐步與核心業務剝離，僅保留非核心業務的存量運營。整個操作最終實現了Manus系公司的核心業務由中國境內向境外的整體轉讓，觸發了跨境投資交易的合規風險。



其次，禁止的是開放中的安全風險。具體看，Manus早期主要研發在中國，技術團隊是中國工程師，這些關鍵特徵決定了其人員、技術、數據的流動必然與中國利益產生關聯。根據《外商投資安全審查辦法》，此類技術相關投資活動，應依法接受安全審查。

《經濟通通訊社28日專訊》