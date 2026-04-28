泡泡瑪特Labubu冷藏箱待開售，二手炒價據報已超9萬元人民幣

Labubu雪櫃尚未開賣，二手炒價已經飆漲逾15倍至9萬多元（人民幣．下同）。據《第一財經》報道，泡泡瑪特首款家電產品「THE MONSTERS生活家系列冷藏箱」4月30日（周四）晚10點正式發售，兩個款式全球各限量發售999台‌，售價均為5999元‌。部分電商平台昨日開啟產品預約，其中京東(09618)平台上兩款Labubu冷藏箱的預約總數達3.7萬，即大部分預約者都搶購不到貨品。



《第一財經》記者今日在二手平台上發現，不少「賣家」也開始「預售」Labubu冷藏箱，炒價達6999元、7888元、8588元、8600元、8999元、10000元不等，最高甚至達到92300元。該名開價92300元的賣家還在商品頁面上註明：「10萬一台先到先得價高者得！」記者詢問賣家如何保證一定能搶購到此款限量Labubu冷藏箱，賣家聲稱，如果沒有搶到貨品將全額退款。



報道引述業界提示，此次Labubu冷藏箱還未開售就已經出現溢價15倍的現象，這對於消費者而言具有購買風險，大家應該理性購物，沒有必要一窩蜂購買。

《經濟通通訊社28日專訊》