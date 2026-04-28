《神州金融》人行據報召集部分銀行開會，指導加強信貸投放力度

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據《路透》引述消息人士報道，中國央行上周召集部分銀行召開信貸形勢分析會議，就當前信貸投放情況及後續走勢進行研判。會上監管層對近期信貸運行節奏給予關注，並要求4月信貸餘額環比保持正增長，以穩定金融對實體經濟的支持力度。



消息人士稱，「（信貸）投放可能還是有點欠缺，然後就是督促一下」。



業內人士認為，在當前經濟恢復仍顯不均衡、有效融資需求有待提振的背景下，監管層希望通過引導金融機構合理把握投放節奏，防止信貸出現明顯回落，繼續發揮信貸對穩增長的支撐作用。



報道指，中國央行對此暫未立即予以置評。



*銀行人士：新經濟不需貸款，老經濟也沒貸款需求*



報道提到，由於實體經濟融資需求恢復尚乏力，為在信貸統計口徑下快速實現規模增長，部分銀行仍只能通過大量買入票據來充抵信貸規模不足。



受此影響，銀行對票據的配置需求持續增強，帶動票據利率延續上周的下行走勢，六個月期國股承兌票據（足月票）利率已跌破0.6%關口，最新成交在0.58%-0.59%附近，5月到期的票據更是跌至0.01%的「地板價」。



對於近期票據利率大幅下跌，一銀行人士表示，「貸款是真的沒啥需求，新經濟用不著貸款，老經濟不賺錢也沒有貸款的需求，銀行也沒辦法」。



中國3月社融和信貸增量均低於預期，一方面在化債持續影響下，信貸增速仍處於下降通道中，同時融資需求依舊未見明顯起色。此外隨著3月樓市開啟小陽春，居民貸款環比改善，但同比依然大幅少增，地產復甦勢頭仍待進一步觀察。

《經濟通通訊社28日專訊》