UKB確認50萬人醫療數據一度被放上阿里閑魚，財新指仍有人私下出售

據外電報道，英國生物銀行（UK Biobank，下稱「UKB」）約50萬名志願者的醫療數據，近日一度被放上阿里巴巴旗下平台出售。UKB指，阿里巴巴在相關數據未達成交易前迅速下架；有關數據原是三家中國學術機構透過合法渠道下載，目前該三家機構存取樣本庫醫療數據的權限已被暫停。



*UKB收舉報電郵才獲悉事件，感謝中方及阿里快速反應*



據《財新》今日報道，UKB就數據洩露事件獨家回應《財新》，確認涉事的三家研究機構來自中國，但尚不能提供具體名字；而數據是在阿里巴巴旗下的閑魚平台售賣。UKB又透露，其是在收到一封舉報電子郵件後，才獲知此次洩密行為。UKB將由董事會主導，對此次事件開展全面且具有取證性質的調查；調查行動得到英國政府的支持。UKB並在回覆中對中國有關部門和阿里巴巴的迅速響應表示感謝。



報道指出，目前閑魚平台上大量關於UKB數據集的售賣鏈接已經下架。但據《財新》了解，仍有個人賣家使用更隱秘的鏈接交易，售賣包括蛋白組學、影像組學、基因等數據。《財新》以購買者身份向一位賣家諮詢，對方稱這些數據來自UKB，並可以下載原始數據到本地。價格依照所需數據的類別和規模等協商而定。



報道提到，數據洩露事件後，中國研究者擔憂未來UKB對來自中國的申請方審查升級，進而影響國內的藥物和醫學研究。



UKB表示，其正在開發全球首個自動檢測系統，在不影響全球研究者開展重要研究的前提下，防止脫敏志願者數據被帶出UKB研究平台；其計劃在今年年底前部署該系統。



據介紹，UKB擁有生命科學領域被最主流使用的金標準數據集。在過去15年間，其從50萬名英國志願者中收集了生物學、健康和生活方式等信息。該數據集仍在持續擴展，包括全球最大規模的全基因組測序數據、來自10萬名參與者的影像數據，以及一套來自5.4萬名參與者的、開創性的蛋白質生物標志物數據。

《經濟通通訊社28日專訊》