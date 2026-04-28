交通銀行(03328)發行400億人幣資本債券票息1.97%，補充二級資本

交通銀行(03328)(滬:601328)公布，在全國銀行間債券市場公開發行2026年第一期二級資本債券（債券通），已於昨日發行完畢。債券發行規模為400億元人民幣，票面利率為1.97%。



該集團指，債券為10年期固定利率，在第5年末附有條件的發行人贖回權。債券募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充二級資本。

《經濟通通訊社28日專訊》