白雲山(00874)首季盈利18億人幣，跌2%，收入升4%

白雲山(00874)(深:600332)公布，截至3月31日止第一季盈利約17.8億元（人民幣．下同），跌2%，每股盈利1.097元，扣除非經常性損益之純利17億元，升1.7%。
該集團指，營業收入232.8億元，升3.6%，加權平均淨資產收益率4.61%，跌0.34個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/04/2026 08:23
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該集團指，營業收入232.8億元，升3.6%，加權平均淨資產收益率4.61%，跌0.34個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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