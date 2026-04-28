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AH股新聞

28/04/2026 08:23

白雲山(00874)首季盈利18億人幣，跌2%，收入升4%

　　白雲山(00874)(深:600332)公布，截至3月31日止第一季盈利約17.8億元（人民幣．下同），跌2%，每股盈利1.097元，扣除非經常性損益之純利17億元，升1.7%。

　　該集團指，營業收入232.8億元，升3.6%，加權平均淨資產收益率4.61%，跌0.34個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》

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