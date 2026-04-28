中遠海能(01138)首季盈利22億人幣，升2倍，收入升27%

中遠海能(01138)(滬:600026)公布，截至3月31日止第一季盈利約21.7億元（人民幣．下同），升2倍，每股盈利39.77分，扣除非經常性損益之純利20.5億元，升1.9倍。
該集團指，營業收入73億元，升27%，加權平均淨資產收益率4.5762%，升2.65個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/04/2026 08:23
中遠海能(01138)(滬:600026)公布，截至3月31日止第一季盈利約21.7億元（人民幣．下同），升2倍，每股盈利39.77分，扣除非經常性損益之純利20.5億元，升1.9倍。
該集團指，營業收入73億元，升27%，加權平均淨資產收益率4.5762%，升2.65個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》
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