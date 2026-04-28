吉宏股份(02603)首季盈利7236萬人幣，升22%，收入升22%

吉宏股份(02603)(深:002803)公布，截至3月31日止第一季盈利約7236萬元（人民幣．下同），升22.3%，每股盈利16.43分，扣除非經常性損益之純利7034萬元，升21.8%。



該集團指，營業收入18億元，升22.1%，加權平均淨資產收益率2.65%不變。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》