瀾起科技(06809)首季盈利8.5億人幣，升61%，收入升20%

瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，截至3月31日止第一季盈利約8.5億元（人民幣．下同），升61.3%，每股盈利73分，扣除非經常性損益之純利6億元，升20%。



該集團指，營業收入14.6億元，升19.5%，加權平均淨資產收益率5.39%，升0.89個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》