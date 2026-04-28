  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

28/04/2026 07:52

《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
亨通光電(600487)2893.64
瀾起科技(688008)2187.24
寒武紀(688256)1931.19
中微公司(688012)1743.65
貴州茅台(600519)1704.50
兆易創新(603986)1649.27
工業富聯(601138)1644.27
長飛光纖(601869)1637.58
海光信息(688041)1382.48
中天科技(600522)1350.95
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)5587.70
寧德時代(300750)5586.24
立訊精密(002475)5013.80
中際旭創(300308)4717.82
北方華創(002371)2737.47
天孚通信(300394)2645.67
東山精密(002384)2391.26
光迅科技(002281)2233.27
滬電股份(002463)1914.36
長川科技(300604)1765.81

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

霍爾木茲扼住了誰的咽喉

27/04/2026 12:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區