《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|亨通光電
|(600487)
|2893.64
|瀾起科技
|(688008)
|2187.24
|寒武紀
|(688256)
|1931.19
|中微公司
|(688012)
|1743.65
|貴州茅台
|(600519)
|1704.50
|兆易創新
|(603986)
|1649.27
|工業富聯
|(601138)
|1644.27
|長飛光纖
|(601869)
|1637.58
|海光信息
|(688041)
|1382.48
|中天科技
|(600522)
|1350.95
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|5587.70
|寧德時代
|(300750)
|5586.24
|立訊精密
|(002475)
|5013.80
|中際旭創
|(300308)
|4717.82
|北方華創
|(002371)
|2737.47
|天孚通信
|(300394)
|2645.67
|東山精密
|(002384)
|2391.26
|光迅科技
|(002281)
|2233.27
|滬電股份
|(002463)
|1914.36
|長川科技
|(300604)
|1765.81
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》
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