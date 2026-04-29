  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

29/04/2026 08:22

《駐京專電》中國駐聯合國代表傅聰促恢復中東和海灣地區穩定

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國常駐聯合國代表傅聰28日安理會呼籲恢復中東海灣穩定
▷ 傅聰指巴勒斯坦問題為核心，要求以色列遵守停火協議
▷ 中方支持以1967年邊界為基礎建立巴勒斯坦國

　　中國常駐聯合國代表傅聰28日在安理會中東問題高級別公開辯論會上發言，敦促各方爭取早日恢復中東和海灣地區穩定。

　　傅聰表示，一段時間以來，中東局勢急劇升溫，影響持續擴散蔓延，嚴重衝擊地區穩定，影響世界經濟和能源安全。當前局勢來到戰和轉換的關鍵階段，中方呼籲各方抓住和平窗口，保持最大克制，拿出最大誠意，堅持政治解決方向不動搖，保持停火和談判勢頭不倒退，爭取早日恢復中東和海灣地區穩定。

*巴勒斯坦問題是中東問題的核心，不應被邊緣化*

　　傅聰又稱，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，在任何情況下都不應被邊緣化。中方呼籲有關各方，特別是以色列全面遵守停火協議，實現加沙全面持久停火。以色列應履行國際人道法義務，取消人道准入限制，保障人道機構開展援助。以色列必須立即停止非法定居點活動，切實遏制定居者暴力，並對所有襲擊事件嚴肅問責。

　　當前以色列方面不斷傳出反對「兩國方案」的呼聲，甚至揚言「扼殺巴勒斯坦建國想法」，令人關切。「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，任何破壞「兩國方案」基礎的單邊行動都必須予以堅決拒絕，任何安排或成立新的機制都應當堅持「巴人治巴」原則，促進而不是破壞「兩國方案」。國際社會應加大對巴勒斯坦的支持力度，推動早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

　　他說，中方願繼續同國際社會一道，推動結束巴勒斯坦人民苦難、落實「兩國方案」，早日實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

中東戰火｜伊朗戰火第59日，普京現身見伊朗外長，允全力維護德...

28/04/2026 11:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區