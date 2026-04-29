《駐京專電》中國駐聯合國代表傅聰促恢復中東和海灣地區穩定

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中國常駐聯合國代表傅聰28日在安理會中東問題高級別公開辯論會上發言，敦促各方爭取早日恢復中東和海灣地區穩定。



傅聰表示，一段時間以來，中東局勢急劇升溫，影響持續擴散蔓延，嚴重衝擊地區穩定，影響世界經濟和能源安全。當前局勢來到戰和轉換的關鍵階段，中方呼籲各方抓住和平窗口，保持最大克制，拿出最大誠意，堅持政治解決方向不動搖，保持停火和談判勢頭不倒退，爭取早日恢復中東和海灣地區穩定。



*巴勒斯坦問題是中東問題的核心，不應被邊緣化*



傅聰又稱，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，在任何情況下都不應被邊緣化。中方呼籲有關各方，特別是以色列全面遵守停火協議，實現加沙全面持久停火。以色列應履行國際人道法義務，取消人道准入限制，保障人道機構開展援助。以色列必須立即停止非法定居點活動，切實遏制定居者暴力，並對所有襲擊事件嚴肅問責。



當前以色列方面不斷傳出反對「兩國方案」的呼聲，甚至揚言「扼殺巴勒斯坦建國想法」，令人關切。「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，任何破壞「兩國方案」基礎的單邊行動都必須予以堅決拒絕，任何安排或成立新的機制都應當堅持「巴人治巴」原則，促進而不是破壞「兩國方案」。國際社會應加大對巴勒斯坦的支持力度，推動早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。



他說，中方願繼續同國際社會一道，推動結束巴勒斯坦人民苦難、落實「兩國方案」，早日實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》