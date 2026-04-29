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AH股新聞

29/04/2026 08:27

《駐京專電》兩部門實施「模數共振」行動，推動AI模型與數據資源協同互促

　　工信部、國家數據局日前聯合印發關於聯合實施2026年「模數共振」行動的通知，推動人工智能模型與數據資源協同互促、同頻共振，並提出到2026年底，基本形成「數據-模型-場景應用」良性互促的循環，推動人工智能高水平賦能新型工業化。

　　通知提出，面向鋼鐵、石化化工、有色金屬等20個重點行業或領域，通過行動牽引，推動產出一批推廣價值高、技術可行性強的人工智能應用場景，攻關一批蘊含工業和信息化領域技術機理的行業模型、專用模型和特色智能體，構建一批行業通識和行業專識高質量數據集，培育一批攻關聯合體，優化人才、標準等產業配套生態。

*構建行業通識數據集、梳理高價值場景*

　　重點任務方面，通知圍繞構建行業通識數據集、梳理高價值場景等7方面作出一系列部署。具體舉措包括分行業梳理行業內數據資源，提煉形成行業通識高質量數據集；梳理、培育一批應用潛力大、推廣範圍廣、可複製性強、適合通過人工智能技術改造的細分人工智能應用場景。

　　此外，具體舉措還包括構建面向行業應用、面向特殊場景的模型能力評測體系；打造「模數共振」空間；選擇人工智能產業基礎較好、數據資源豐富的城市作為「模數共振」行動實施的重點城市等。對於行動實施效果好的區域和企業，在有關政策、項目中予以傾斜支持。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》

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