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29/04/2026 09:06

《駐京專電》新疆黨委副書記張柱接替韓俊任農業農村部黨組書記

　　昨天（28日）下午，中央組織部有關負責人出席農業農村部領導幹部會議，宣布中央決定：新疆維吾爾自治區黨委副書記、烏魯木齊市委書記張柱任農業農村部黨組書記，免去韓俊的農業農村部黨組書記職務。

　　公開簡歷顯示，張柱1968年2月生，曾長期任職寧夏，歷任寧夏回族自治區農牧廳黨組書記、廳長，中衛市委書記等職。2017年6月，張柱任寧夏回族自治區黨委常委、固原市委書記，2021年2月任寧夏回族自治區黨委常委、銀川市委書記。

　　2021年9月，張柱任新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長，後任新疆維吾爾自治區黨委副書記、組織部部長，2024年任新疆維吾爾自治區黨委副書記、烏魯木齊市委書記，至此番調整。

　　至於韓俊出生於1963年12月，今年62歲。他曾任吉林省省長、安徽省委書記等職，2024年6月任農業農村部黨組書記，2024年9月任農業農村部部長。

　　2026年以來，已有兩個國務院組成部門一把手調整。今年3月，時任河北省委常委、唐山市委書記張成中升任應急管理部黨委書記，其前任王祥喜於1月落馬。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

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