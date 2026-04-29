《駐京專電》中國網絡文明大會5月19日至20日廣西舉行

國家網信辦副主任牛一兵今日在國新辦發布會上表示，2026年中國網絡文明大會將於5月19日至20日在廣西壯族自治區南寧市舉辦，會期一天半，主題是「文明網絡空間 昂揚奮進力量」。



他表示，這次大會按照「十五五」規劃綱要關於加強網絡文明建設的戰略部署，將舉辦開幕式及主論壇、14場分論壇，以及「鑄魂領航 清朗八桂」主題活動。



主論壇將邀請有關部門人士發表主題演講，安排主流媒體、網絡平台、MCN機構、優質網絡主播、正能量網絡名人、中國好網民代表等分享交流，發布2026年全國網絡文明建設優秀案例，啟動2026年全民數字素養與技能提升月活動。



14場分論壇將重點圍繞黨的創新理論網絡傳播、互聯網與文明鄉風建設、網絡文明培育、優化營商網絡環境、中國好網民培育、走好網上群眾路線、新大眾文藝發展、網絡闢謠、網絡公益建設、互聯網企業社會責任、全民數字素養與技能提升、人工智能賦能網絡文明建設等主題展開，並將發布一系列網絡文明建設的成果。



「鑄魂領航 清朗八桂」主題活動將於大會前在南寧市舉辦，以實景演繹、故事講述等形式，多元展現AI等前沿科技推動網絡空間天朗氣清、生態良好的生動景象。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》