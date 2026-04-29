《駐京專電》網信辦：就《數字虛擬人信息服務管理辦法》公開徵求意見

中央網信辦副主任牛一兵今日在國新辦發布會上介紹，今年以來，中央網信辦聚焦人工智能的新技術新應用，持續加強制度供給，會同有關部門出台了《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》，並就《數字虛擬人信息服務管理辦法》面向全社會公開徵求意見。



牛一兵表示，人工智能的發展為優質內容生產、網絡傳播創新、文明風尚培育提供了新的技術支撐和實現途徑，但同時也帶來了虛假信息識別、個人信息保護、AI應用倫理安全等一系列新問題、新情況、新挑戰，需要在推動發展的同時，加強規範引導和有效應對。



他介紹，本屆中國網絡文明大會專門設置了人工智能賦能網絡文明建設分論壇，聚焦人工智能技術演進、創新發展和安全治理，深入開展交流研討，推動人工智能創新成果更好地轉化為網絡文明建設的實際成效。屆時論壇將發布《人工智能應用倫理安全指引（1.0版）》，聚焦人工智能對社會關係、情感依賴、公共秩序、個體權益等方面可能造成的影響，提供相關的實踐參考，幫助各方更好地把握發展方向，守好安全底線。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》