《駐京專電》北京市監局約談雅迪、愛瑪等8家電動自行車企業，明確「五嚴禁」

北京市市場監管局稱，針對專項整治行動中發現的典型問題，近日，北京市市場監管局對雅迪(01585)、愛瑪(滬:603529)、台鈴、九號(滬:689009)、小牛、小刀、新日(滬:603787)、綠源(02451)8家電動自行車生產企業及其在京銷售代理企業開展警示約談，明確提出「兩落實、五嚴禁」要求。即企業需嚴格落實質量安全主體責任、嚴格落實強制性產品認證規定；嚴禁生產銷售與認證樣品不一致的車輛，嚴禁預留改裝空間，嚴禁銷售未經認證車輛，嚴禁銷售不合格車輛，嚴禁加裝改裝電動自行車，切實保障消費者出行安全。



今年以來，北京市市場監管部門通過暗訪暗查、突擊夜查、溯源追查、檢驗檢測等多種手段，嚴厲打擊電動自行車超標改裝違法行為。截至目前，已查處電動自行車超標改裝等違法案件84宗，會同公安部門成功打掉4處超標改裝車輛「黑窩點」，查扣超標改裝車輛120餘輛。



北京市市場監管局鄭重提示，違法改裝電動自行車存在極大安全風險，嚴重危害道路交通安全與消防安全。改裝車輛的電池及電氣線路易過載發熱、絕緣老化，引發火災隱患；車輛超速、超重會導致操控性能下降，極易引發行駛失控；改裝遠光燈亮度過高，易造成對向車輛及行人瞬間視覺盲區，誘發交通事故。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》