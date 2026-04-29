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AH股新聞

29/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3205.97
藥明康德(603259)3106.10
寒武紀(688256)2711.39
招商銀行(600036)2555.93
海光信息(688041)1796.26
中國平安(601318)1705.04
源杰科技(688498)1659.23
瀾起科技(688008)1587.16
亨通光電(600487)1528.35
工業富聯(601138)1331.46

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)7998.20
中際旭創(300308)4954.61
陽光電源(300274)3404.71
立訊精密(002475)3119.10
勝宏科技(300476)2952.53
東山精密(002384)2441.63
匯川技術(300124)2423.37
新易盛(300502)1931.11
比亞迪(002594)1667.22
天賜材料(002709)1436.47

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》

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