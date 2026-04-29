《港滬深通》港股總市值47.9萬億元，滬深102.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(28日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2405
|308
|1703
|41
|2888
|38
|H股總數
(隻)
|457
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17290
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|478469
|689
|551587
|994
|472874
|401
|流通市值
(億元)
|-
|-
|530072
|708
|406365
|401
|平均PE
(倍)
|13.28
|29.42
|15.04
|10.62
|32.42
|9.07
|成交
百萬元
|262435
|1673055
|1424587
《經濟通通訊社29日專訊》
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