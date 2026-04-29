《神州頭條》財經報章頭版摘要：政治局會議稱經濟穩中向好基礎需鞏固

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作

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中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議認為，今年以來，中國經濟起步有力，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難和挑戰，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固。要增強信心，以更大力度和更實舉措抓好經濟工作。



持續深化改革，穩定和增強資本市場信心

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28日召開的中共中央政治局會議指出，穩定和增強資本市場信心。多位市場人士在接受中國證券報記者採訪時表示，未來資本市場應在提振市場信心、引導中長期資金入市、夯實市場內生穩定性等方面持續發力，加快構建「制度可預期、風險可管控、回報可持續」的資本市場高質量發展新格局。



支持服務業擴能提質更多務實舉措將出台

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發改委副主任沈竹林28日在國務院政策例行吹風會上表示，「十五五」期間，中國服務業規模還有20萬億元(人民幣．下同)增長空間。通過解決服務業發展中的一些短板弱項、瓶頸制約，是我國服務業高質量發展的空間所在、潛力所在。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作

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中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。



努力實現「十五五」良好開局--從中央政治局會議看當前經濟工作

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中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，強調「以更大力度和更實舉措抓好經濟工作」「增強經濟發展內生動力」，並作出一系列重要部署，為進一步堅定發展信心、牢牢把握發展主動、努力實現「十五五」良好開局指明前進方向。



多部門合力推進服務業擴能提質

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近日，國務院印發《關於推進服務業擴能提質的意見》。國家發展改革委、工業和信息化部等部門有關負責人4月28日在國務院政策例行吹風會上介紹了下一步推進服務業擴能提質的政策舉措。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作

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中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。



「兩新」政策實施兩周年：撬動萬億投資，惠及4.8億人次

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國家發改委曬出「兩新」政策實施兩周年「成績單」。兩年來，累計安排8000億元超長期特別國債資金，穩步推進設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升等「四大行動」，「兩新」政策在穩投資、擴消費、促轉型、惠民生等方面持續釋放效能。



社保基金累計結餘10.8萬億，耐心資本屬性持續凸顯

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人力資源社會保障部在例行新聞發布會公布了一季度全國社會保險基金運行情況。截至3月底，三項社會保險基金總收入2.54萬億元、總支出2.06萬億元，3月底累計結餘10.8萬億元，基金運行總體平穩。