《神州經脈》滬指重返四千一，黃金投資消費需求創新高，傳增成品油出口

A股三大指數今日（29日）低開高走，滬綜指更重返4100點，全日收升0.71%報4107.51點，創業板指彈2.52%，深成指升1.96%。滬深兩市全日成交額2.59萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增537億元或者2%。分析人士認為，中央政治局會議會議肯定了經濟向好的勢頭，並未部署新的增量政策措施，當前仍處於政策觀察期，預計下一步將強調既有政策的落實落地，同時保持前瞻性靈活性。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8329，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，全日在6.8295至6.8401之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8608，較上個交易日跌19點子，兩連跌，較市場預測偏弱約260點。



*今日新聞精選*



1. 據《路透》引述貿易消息人士表示，中國已批准5月增加對香港以外地區的成品油出口，惟仍低於去年平均水平。知情人士透露，中國下月將允許出口50萬公噸成品油。這一數字高於船舶追蹤公司Vortexa估算的4月份約32萬噸出口量。不過，去年中國每月平均向香港以外地區出口約160萬噸汽油、柴油和航空煤油。中國外交部發言人林劍表示，要從根本上解決問題，關鍵在於推動中東實現全面持久的停火止戰。中方願同各方繼續保持溝通，共同維護全球的能源安全和產供鏈穩定。



2. 美國商務部據報要求應用材料等幾家芯片設備製造商暫停向華虹供貨。對此，外交部發言人林劍回應稱，中方已多次表明了在美輸華芯片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。《路透》援引知情人士透露，美國商務部上周下令應用材料、泛林集團和科磊等芯片設備商，暫停向中國第二大芯片製造商華虹供貨。該部門向企業發出信函，告知針對華虹半導體工廠的設備及其他材料實施了新的限制措施。



3. 自然資源部地質勘查管理司司長熊自力今日在該部例行記者會上介紹，自2021年行動啟動以來，截至「十四五」末，中國稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一。2025年，中國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產產量居世界第一。「十四五」期間，新發現戰略性礦產大中型礦產地（油氣田）398處，其中大中型油氣田225處。2025年，全國礦業產值約32.7萬億元，佔GDP比重超23%。



4. 世界黃金協會發布的2026年一季度《中國黃金需求趨勢報告》顯示，一季度，中國市場黃金投資與消費需求（含金飾、金條、黃金ETF及工業用金）總量達362噸，同比增長24%，為協會有紀錄以來的同期最高。按金額計，一季度中國黃金消費總額達3949億元，同樣創下同期新高。一季度金飾需求同比下降32%，至85噸，但環比回升4%。一季度金條投資需求飆升至歷史新高，同比增長67%，環比激增180%至207噸。



5. 據《彭博》報道，中國證券監管機構據悉要求國內一些券商提高遞延獎金所佔比例。隨著市場和交易活動復甦推動行業薪酬反彈，監管部門此舉旨在平穩薪酬發放節奏。知情人士透露，中證監近期指導一些中小型券商，將中高級管理人員以及高級投資銀行家的年終獎遞延比例提高至行業統一的40%，此前有些券商執行20%的比例。中信證券等部分頭部券商已開始執行上述要求。在經歷數年的薪酬大幅下滑後，部分券商表現優異的員工年終獎同比增加50%。



6. 中國上市公司協會發布3月統計月報，一季度，境內股票市場新增首發上市公司30家，首發募資總額258.79億元，其中創業板、科創板、北交所公司數量佔八成；4家公司平穩退市，其中主板公司2家。一季度，境內股票市場新增15家A+H股公司，募資總額超過600億港元，其中電子、電氣及通訊行業公司9家。一季度末，境外主要市場中國概念上市公司1877家，其中港交所公司佔四分之三。



7. 據《彭博》報道，在百度蘿蔔快跑自動駕駛出租車(Robotaxi)於武漢出現大範圍故障後，中國官方據悉暫停發放新的高級別自動駕駛許可。中國官方對該事件有所擔憂，在工信部、交通運輸部、公安部和相關試點城市本月召開的會議上，監管部門要求各地開展全面自查評估，增強安全防範措施，避免類似事件發生。報道引述知情人士稱，L4級自動駕駛新許可的發放已被暫停。這意味著相關企業將不能擴大現有的自動駕駛車隊規模，也不能拓展到新的城市。



8. 繼「金三」北京二手房網簽量創15個月新高後，「銀四」再度刷新同期紀錄。據《北京商報》報道，據北京市住建委數據統計，4月截至28日，北京二手房網簽量達1.62萬套，同比上漲超15%，創近五年同期新高，市場熱度維持高位。報道稱，部分中介門店4月單日最高簽約量達5套；「金三銀四」周期內，部分門店階段性簽單量已達去年全年成交規模的三分一。