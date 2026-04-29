《鍾之日記》蘿蔔累跌百度，比亞迪績後揚

4月29日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場觀望美聯儲議息結果，美股隔晚回軟，港股連跌兩日後回穩高開，A股低開高走重回四千一，大市氣氛獲帶動，恒指午後升逾450點，重越兩萬六關。恒指全日收報26111，升432點或1.7%，全日主板成交近2583億元。



*滬綜指收升0.7%，重上4100點關*



A股三大指數今日低開高走，滬綜指更重返4100點，全日收升0.71%報4107.51點，創業板指彈2.52%，深成指升1.96%。滬深兩市全日成交額2.59萬億元人民幣，較上個交易日增2%。中央政治局會議28日召開，會議認為，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固，要以更大力度和更實舉措抓好經濟工作。會議並未部署新的增量政策措施，分析人士認為，當前仍處於政策觀察期，預計下一步將強調既有政策的落實落地，同時保持前瞻性靈活性。



內需仍是關注重點，政治局會議要求深入挖掘內需潛力，一方面要擴大優質商品和服務供給，推動消費升級，深入實施服務業擴能提質行動；另一方面要加強新型電網、算力網等規劃建設。酒店餐飲及旅遊板塊拉漲，三峽旅遊(深:002627)升停。五一黃金周臨近，旅遊需求預計保持強勁，但專家指燃油成本上漲抑制海外度假需求，遊客們更傾向於選擇國內遊。鋰電產業鏈同樣爆發，融捷股份(深:002192)、永興材料(深:002756)漲停。



值得一提，4月官方製造業PMI數據明日出爐，《路透》綜合機構預估中值顯示，中國4月官方製造業PMI料小幅回落至50.1；但得益於新興產業維持高景氣，該指數依然連續第二個月保持在榮枯線上方。



*百度收跌2.8%，傳內地暫停新發自動駕駛許可*



百度(09888)旗下蘿蔔快跑（Apollo Go）此前在武漢市出現大範圍故障後，中國官方據報暫停發放新的高級別自動駕駛許可證。百度股價高開低走，盤中最多挫5.8%，最終收跌2.8%報119.9元；其競爭對手小馬智行(02026)則挫5.5%，文遠知行(00800)跌4.7%。



《彭博》引述知情人士表示，中國官方對該事件有所擔憂，在工信部、交通運輸部、公安部和相關試點城市本月召開的會議上，監管部門要求各地開展全面自查評估，增強安全防範措施，避免類似事件發生。



知情人士稱，L4級自動駕駛新許可的發放已被暫停。這意味著相關企業將不能擴大現有的自動駕駛車隊規模，也不能拓展到新的城市。目前尚不清楚暫停會持續多久。由於當地政府正在對此次故障展開調查，百度在武漢的自動駕駛出租車業務也已暫停。



早前多家內媒報道，3月31日在武漢城市主幹道上，上百台蘿蔔快跑自動駕駛出租車，在晚高峰車流中突然集體鎖死、停滯路中。武漢市公安局隨即發布警情通報稱，初步判斷為系統故障所致。



百度無就事件作出回應，另外兩家主要網約車公司小馬智行及文遠知行表示，安全是他們的首要任務，目前其運營仍正常進行。「小馬智行在北京、上海、廣州和深圳的自動駕駛出租車服務目前運行正常，」小馬智行表示。「我們在長沙和杭州的籌備工作也在按計劃推進。」



文遠知行聲明顯示，其在中國境內的自動駕駛出租車服務仍正常運營，「我們支持主管部門為確保全行業最高安全標準所做的努力，」文遠知行稱。



*比亞迪海外銷量增五成，績後走高，獲大行唱好*



比亞迪(01211)公布業績，首季公司實現營業收入1502.25億元人民幣，同比降11.82%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為40.85億元人民幣，同比大幅下降55.38%，創下三年多來最低水平。惟海外銷量增55%，毛利率達18.8%，為最近一年最高水平。比亞迪股價今日一度見108.6元創3天新高，最終收漲4.4%，報108.3元。



比亞迪稱，利潤下滑主要受非經營性因素拖累。財務費用因匯兌損益由去年同期約19億元人民幣收益轉為損失，同比驟增210%至約21億元人民幣。受油價飆升刺激電動汽車需求影響，比亞迪一季度海外銷量躍升逾50%，出口佔比亞迪一季度交付量的約45%，有望實現今年在海外銷售150萬輛汽車的目標。另外，比亞迪新款「唐」SUV在北京車展亮相後，24小時內即收獲超過3萬份預訂。



績後比亞迪獲多間大行唱好，普遍認為其海外業務表現搶鏡，盈利下降主要受匯兌損失拖累。高盛指，比亞迪首季業績強勁，收入、毛利及經營溢利分別較該行預期高出12%、18%及82%。相信比亞迪已做好準備捕捉國內大眾市場需求，同時加速海外擴張，預期海外市場將成為第二增長動力，在2030年前貢獻83%的汽車銷量增量，予「買入」評級，目標價134元。



野村稱，預期比亞迪更多搭載新電池技術的新車型將於短期內推出，有助進一步改善本土市場訂單情況，維持「買入」評級，目標價127元。預期海外出貨量將持續快速增長，成為長期可持續的增長催化劑，部分抵銷中國本土市場面臨的風險。然而，第二季仍處於過渡期，預期2026年下半年將出現更顯著的復甦。



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