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AH股新聞

29/04/2026 10:18

《Ａ股焦點》比亞迪A升逾2%，首季營收超預期，淨利受匯兌損失拖累大降55%

　　比亞迪(01211)(深:002594)公告，2026年第一季度，公司實現營業收入1502.25億元(人民幣．下同)，同比下降11.82%，高於《彭博》綜合預期的1404億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為40.85億元，同比大幅下降55.38%，與《彭博》匯總的五位分析師平均預估的41億元基本一致；基本每股收益由上年同期的1.04元降至0.45元；加權平均淨資產收益率由4.37%收窄至1.65%。

　　利潤下滑主要受非經營性因素拖累。財務費用因匯兌損益由去年同期約19億元收益轉為損失，同比驟增210%至約21億元。此外，研發支出為113.4億元，同比下降約20%，略低於市場預估的119.3億元；銷售費用為58.3億元，上年同期為61.8億元。

　　比亞迪A股今早低開高走，現漲2.25%，報103.76元；H股漲逾4%，報108港元。

　　受油價飆升刺激電動汽車需求影響，比亞迪一季度海外銷量躍升逾50%，出口佔比亞迪一季度交付量的約45%，有望實現今年在海外銷售150萬輛汽車的目標。
　　
　　另外，比亞迪新款「唐」SUV在北京車展亮相後，24小時內即收獲超過3萬份預訂，股價因此受到提振。該車型搭載比亞迪最新刀片電池，單次充電續航里程近1000公里，起售價預計為25萬元。
《經濟通通訊社29日專訊》

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