《Ａ股焦點》深康佳明復牌「戴帽」，昔日「彩電一哥」去年巨虧125億

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康佳集團昨晚發布公告稱，2025年，公司實現營業收入98.35億元（人民幣．下同），同比下降11.51%；歸母淨虧損125.82億元，虧損額同比擴大。同期，歸屬於上市公司股東的淨資產為負60.83億元，上一年同期為15.92億元。



因觸及「最近一個會計年度經審計的期末淨資產為負值」的退市風險警示情形，公司股票將被實施退市風險警示(*ST)。



此外，康佳集團最近三個會計年度經審計扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均為負值，且信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2025年年度財務報告出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告。根據相關規定，公司股票將被實施其他風險警示。



康佳集團表示，公司股票深康佳A(深:000016)及深康佳B(深:200016)29日開市起停牌一天，30日開市起復牌。復牌後，股票簡稱由「深康佳A」變更為「*ST康佳A」，由「深康佳B」變更為「*ST康佳B」，日漲跌幅限制為5%。



*消費電子業務產品競爭力不足，計提減值準備及確認預計負債*



針對業績變動原因，康佳集團表示，2025年，公司消費電子業務受產品競爭力不足影響，營業收入下滑，雖整體費用同比有所壓降，但毛利仍未有效覆蓋費用支出，消費電子業務仍處虧損狀態。此外，公司根據《企業會計準則》，對應收帳款、其他應收款、存貨、投資性房地產、固定資產、無形資產、在建工程、商譽、長期股權投資、其他流動資產、其他非流動資產等計提減值準備及確認部分預計負債，導致公司2025年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損並歸屬於上市公司股東的淨資產為負。



*去年7月進入華潤管理體系，今年首季淨利同比由盈轉虧*



官網資料顯示，康佳集團成立於1980年5月21日，是中國改革開放後誕生的第一家中外合資電子企業。1992年，康佳A、B股股票在深圳證券交易所掛牌上市。在鼎盛時期，康佳電視年銷量曾突破千萬台，市場佔有率第一，成為「彩電一哥」。2025年7月22日，隨著康佳專業化整合項目股權劃轉完成並對外公告，康佳進入華潤（集團）有限公司管理體系。



康佳集團近年連年虧損。財報顯示，2022-2024年，公司歸母淨虧損分別為17.23億元、22.58億元、37.26億元，加上2025年虧損，該公司4年連續虧損超過200億元。截至2025年末，其資產負債率高達126.66%，創逾十年新高。其中，流動負債達183.14億元。



2026年，康佳集團虧損依舊。一季報顯示，報告期內，康佳集團實現營業收入19.32億元，同比下滑24.08%；歸母淨虧損1.84億元，上年同期為9481.07萬元，同比由盈轉虧。

《經濟通通訊社29日專訊》