《行業數據》中物聯：首季內地社會物流總額同比增幅擴至6.2%

中國物流與採購聯合會今日公布一季度物流運行數據。今年1-3月份，中國社會物流總額96.4萬億元人民幣，同比增長6.2%，增速較上年同期提高0.5個百分點，回升態勢明顯。



*首季工業品物流總額同比增長5.8%*



具體來看，工業品物流支撐穩固，高端製造引領增長。1-3月份，工業品物流總額同比增長5.8%，對社會物流總額的增長貢獻率超過80%，仍是社會物流需求的主要增長動能。其中，製造業物流需求佔比超八成，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造、計算機、通信和其他電子設備製造等高端製造領域增速均超10%。



民生消費物流穩步向好，新型消費動能持續增強。1-3月份，單位與居民物品物流總額同比增長6.5%。鄉村消費增勢好於城鎮，縣鄉市場佔比穩步提升，農村電商、城鄉共同配送、農產品上行等物流需求保持活躍。



另外，國際物流增速顯著回升，能源資源、基礎原材料、工業中間品進口物流量全面回暖。一季度，能源產品、金屬礦砂等大宗品類進口物流量合計同比增長9.4%，其中鐵礦砂及其精礦、原油進口物流量分別增長10.5%、8.9%，有效發揮了大宗商品能源穩鏈保供、托底運行的支撐作用。



《經濟通通訊社29日專訊》