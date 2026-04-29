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29/04/2026 11:22

《中國要聞》內地稀土等14種礦產儲量及煤炭等17種礦產產量居世界第一

　　自然資源部地質勘查管理司司長熊自力今日在該部例行記者會上，介紹中國新一輪找礦突破戰略行動成果。自2021年行動啟動以來，截至「十四五」末，中國稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一；煤炭、鐵、鋰等9種礦產儲量居世界前四位。

　　2025年，中國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產產量居世界第一，錳冶煉產品佔全球99%，稀土冶煉產品佔94%，鋁佔60%，鋼鐵佔53%，銅佔47%；30餘種冶金產品產量居世界首位，17種產品產量佔全球50%左右。

*新發現大中型油氣田225處*

　　「十四五」期間，新發現戰略性礦產大中型礦產地（油氣田）398處，其中大中型油氣田225處；銅、金、鉀鹽等大宗礦產勘查取得一批歷史性突破，鋰、氦氣、高純石英等戰略新興礦產勘查實現跨越式發展，資源自主保障能力顯著增強。

　　2025年，全國礦業產值約32.7萬億元人民幣，佔GDP比重超23%。資源儲量大幅增長，為資源自主可控奠定了堅實基礎。

　　熊自力表示，中國不僅是礦產資源生產大國，更是全球冶煉加工業的供給主導者和重要引領者，保障了中國產業鏈穩定，有力促進了新興產業發展。隨著地質找礦不斷取得突破，中國礦產資源家底進一步夯實。
《經濟通通訊社29日專訊》

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