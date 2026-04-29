  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

29/04/2026 14:11

【ＡＩ】魔法原子發布自研世界模型Magic-Mix，擬未來五年斥10億美元打造機器人生態

　　由魔法原子MagicLab發起的全球具身智能創新大會（GEIS）美西時間28日在矽谷圓滿落幕。魔法原子在大會上發布了自研世界模型Magic-Mix、新一代靈巧手MagicHand H01以及旗艦人形機器人MagicBot X1。

　　魔法原子總裁顧詩韜稱，2036年目標實現140億美元營收。此外，魔法原子宣布未來五年將持續投入10億美元，打造面向機器人二次開發的專屬生態。

　　據介紹，世界模型Magic-Mix主要由兩個核心引擎構成。其中，Magic-Mix WAM負責物理環境理解、空間推演與動作決策；Magic-Mix Creator則作為離線數據生成引擎，生成大批量的訓練數據樣本，持續驅動模型訓練和能力迭代。兩大模塊共同構建成一個「海量數據生成－模型訓練－訓練結果反饋－數據再生成」的閉環。因此，Magic-Mix並非靜態模型，而是一個動態系統，能讓機器人在真實場景與模擬環境中持續學習、不斷修正，從而逐步提升對各類複雜任務的適應能力。

　　魔法原子於2023年12成立，總部位於江蘇無錫。自2025年起，魔法原子海外布局加速，目前業務已覆蓋全球50個國家和地區，海外收入佔比超過60%，
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區