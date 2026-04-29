《中國要聞》首季中國市場黃金投資與消費需求達362噸，創同期新高

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世界黃金協會發布的2026年一季度《中國黃金需求趨勢報告》顯示，一季度，中國市場黃金投資與消費需求（含金飾、金條、黃金ETF及工業用金）總量達362噸，同比增長24%，為協會有紀錄以來的同期最高。按金額計，一季度中國黃金消費總額達3949億元人民幣，同樣創下同期新高。各類需求總額，包含金飾，均有所改善。



*首季金飾需求同比降32%，金條投資需求207噸創歷史新高*



一季度金飾需求同比下降32%，至85噸，但環比回升4%。剔除受疫情衝擊的2020年，該水平為2007年以來最弱的一季度表現。宏觀層面，一季度居民實際收入增速放緩，且消費者信心仍處低位（雖略有改善），持續抑制金飾等非必需消費。這一態勢體現在當季居民消費支出增速放緩（2022年以來最低季度增速）及內需表現疲軟兩方面。與此同時，金價高位運行疊加增值稅額外稅負，進一步拖累一季度金飾消費。



一季度金條投資需求飆升至歷史新高，同比增長67%，環比激增180%，至207噸。主要得益於國內居民持續的保值配置需求、避險情緒升溫，以及黃金相對其他資產的強勁表現。



一季度中國黃金ETF淨流入586億元人民幣（約85億美元），刷新上一季度紀錄。史無前例的資金流入疊加金價上行，推動其資產管理總規模(AUM)增長26%，至3040億元人民幣（約441億美元）。同期，國內黃金ETF持倉量增加50噸（為歷史第三高單季增量），升至298噸，資產管理總規模與持倉量雙雙刷新季度末峰值。

《經濟通通訊社29日專訊》