《Ａ場新股》中上協：首季新增首發上市公司30家，首發募資總額258.79億

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▷ 新增15家A+H股公司，募資逾600億港元
▷ 全市場上市公司總數5503家，北交所突破300家
中國上市公司協會發布3月統計月報，一季度，境內股票市場（以下簡稱「全市場」）新增首發上市公司30家，首發募資總額258.79億元（人民幣．下同），其中創業板、科創板、北交所公司數量佔八成；4家公司平穩退市，其中主板公司2家。
*首季新增15家A+H股公司*
一季度，全市場新增15家A+H股公司，募資總額超過600億港元，其中電子、電氣及通訊行業公司9家。
截至2026年3月31日，全市場共有上市公司5503家，滬、深證券交易所分別為2311、2889家；北交所擴容加速，公司數量突破300家。分股份類型統計，僅發A股公司5240家，A+H、A+B等多股份類型公司256家，僅發B股公司7家。
一季度末，境外主要市場中國概念上市公司1877家，其中港交所公司佔四分之三。
*製造業上市公司較年初淨增26家*
一季度末，江蘇、浙江（不含寧波）、北京轄區上市公司數量分別為725、613、481家，位列前三，15個轄區公司數量較年初增加。製造業公司3769家，較年初淨增加26家；汽車零部件、醫療器械、半導體行業公司合計577家，較年初淨增加13家。
*季末採礦業上市公司市值同比增超50%*
一季度末收盤價計算，全市場境內股份總市值108.6萬億元，其中採礦業市值同比增幅超50%。新一代信息技術、高端裝備製造、航空航天產業市值合計23.9萬億，較年初顯著增長。
一季度末，全市場市值中位數64.76億元，超千億市值公司168家，總市值佔全市場的42%，500億-1000億市值公司較年初增加9家，市值進一步向頭部集中。
《經濟通通訊社29日專訊》
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