  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

29/04/2026 15:18

《Ａ場新股》中上協：首季新增首發上市公司30家，首發募資總額258.79億

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 首季新增30家首發上市公司，募資258.79億人民幣
▷ 新增15家A+H股公司，募資逾600億港元
▷ 全市場上市公司總數5503家，北交所突破300家

　　中國上市公司協會發布3月統計月報，一季度，境內股票市場（以下簡稱「全市場」）新增首發上市公司30家，首發募資總額258.79億元（人民幣．下同），其中創業板、科創板、北交所公司數量佔八成；4家公司平穩退市，其中主板公司2家。

*首季新增15家A+H股公司*

　　一季度，全市場新增15家A+H股公司，募資總額超過600億港元，其中電子、電氣及通訊行業公司9家。

　　截至2026年3月31日，全市場共有上市公司5503家，滬、深證券交易所分別為2311、2889家；北交所擴容加速，公司數量突破300家。分股份類型統計，僅發A股公司5240家，A+H、A+B等多股份類型公司256家，僅發B股公司7家。

　　一季度末，境外主要市場中國概念上市公司1877家，其中港交所公司佔四分之三。

*製造業上市公司較年初淨增26家*

　　一季度末，江蘇、浙江（不含寧波）、北京轄區上市公司數量分別為725、613、481家，位列前三，15個轄區公司數量較年初增加。製造業公司3769家，較年初淨增加26家；汽車零部件、醫療器械、半導體行業公司合計577家，較年初淨增加13家。

*季末採礦業上市公司市值同比增超50%*

　　一季度末收盤價計算，全市場境內股份總市值108.6萬億元，其中採礦業市值同比增幅超50%。新一代信息技術、高端裝備製造、航空航天產業市值合計23.9萬億，較年初顯著增長。

　　一季度末，全市場市值中位數64.76億元，超千億市值公司168家，總市值佔全市場的42%，500億-1000億市值公司較年初增加9家，市值進一步向頭部集中。
《經濟通通訊社29日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區