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29/04/2026 17:56

《神州金融》人行：一季度末房地產貸款餘額同比下降3.4%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年一季度末人民幣房地產貸款餘額51.7萬億元，同比降3.4%
▷ 個人住房貸款餘額36.72萬億元，同比降3.1%
▷ 科技型中小企業貸款餘額4.03萬億元，同比增20.9%

　　中國人民銀行發布2026年一季度金融機構貸款投向統計報告。2026年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額280.51萬億元（人民幣．下同）　，同比增長5.7%，一季度人民幣貸款增加8.6萬億元。

　　一季度末，人民幣房地產貸款餘額51.7萬億元，同比下降3.4%，減少2767億元。房地產開發貸款餘額13.17萬億元，同比下降5.1%，減少161億元。個人住房貸款餘額36.72萬億元，同比下降3.1%，減少2911億元。

*一季度末消費貸款餘額同比降0.2%*

　　一季度末，本外幣住戶貸款餘額83.58萬億元，同比下降0.4%，一季度增加2963億元。其中，經營性貸款餘額25.89萬億元，同比增長3.7%，增加7884億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額20.97萬億元，同比下降0.2%，減少2010億元。

*本外幣科技型中小企貸款餘額增20.9%*

　　一季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業30.33萬家，獲貸率為50.4%，比上年末高0.2個百分點。本外幣科技型中小企業貸款餘額4.03萬億元，同比增長20.9%，增速比上年末高1.1個百分點。

　　一季度末，獲得貸款支持的高新技術企業29.46萬家，獲貸率為58.6%，比上年末高1.3個百分點。本外幣高新技術企業貸款餘額20.96萬億元，同比增長13.6%，比上年末高6.1個百分點。
《經濟通通訊社29日專訊》

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