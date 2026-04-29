《Ａ股行情》滬綜指低開0.4%，美國限制設備商向華虹供貨

美國商務部據報要求應用材料等幾家芯片設備製造商暫停向中國半導體企業華虹(01347)(滬:688347)的部分供貨。滬深股市今早再度低開，滬綜指低開0.41%，報4061.82點，深成指低開0.53%，創業板指低開0.51%。



據《路透》援引兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家芯片設備商，暫停向中國第二大芯片製造商華虹供貨。知情人士稱，該部門已向幾家企業發出信函，告知針對華虹半導體工廠的設備及其他材料實施了新的限制措施。



消息人士補充，據信已收到函件的公司包括美國主要芯片設備製造商應用材料、泛林集團和科磊。據報美方認為華虹可能正在生產中國最先進半導體，此前有消息指華虹集團旗下代工業務--華力微電子上海工廠正朝向7納米芯片製程發展；消息人士表示，美國商務部此舉還旨在阻止向華力微電子供貨。華虹公司A股開盤跌2.22%，半導體板塊整體走低。



另外，人行據報上周召集部分銀行召開信貸形勢分析會議，就當前信貸投放情況及後續走勢進行研判。會上監管層對近期信貸運行節奏給予關注，並要求4月信貸餘額環比保持正增長，以穩定金融對實體經濟的支持力度。



人行今日進行259億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有60億元逆回購到期，即今日淨投放199億元。

《經濟通通訊社29日專訊》