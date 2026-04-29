《Ａ股行情》滬綜指收升0.7%重回4100點，創業板指漲2.5%

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A股三大指數今日低開高走，滬綜指更重返4100點，全日收升0.71%報4107.51點，創業板指彈2.52%，深成指升1.96%。滬深兩市全日成交額2.59萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增537億元或者2%。中央政治局會議28日召開，會議認為，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固，要以更大力度和更實舉措抓好經濟工作。分析人士認為，會議肯定了經濟向好的勢頭，並未部署新的增量政策措施，當前仍處於政策觀察期，預計下一步將強調既有政策的落實落地，同時保持前瞻性靈活性。



內需仍是關注重點，政治局會議要求深入挖掘內需潛力，一方面要擴大優質商品和服務供給，推動消費升級，深入實施服務業擴能提質行動；另一方面要加強新型電網、算力網等規劃建設。



今日酒店餐飲及旅遊板塊拉漲，三峽旅遊(深:002627)升停，首旅酒店(滬:600258)升8.7%。五一黃金周臨近，旅遊需求預計保持強勁，但專家指燃油成本上漲抑制海外度假需求，遊客們更傾向於選擇國內遊。鋰電產業鏈同樣爆發，融捷股份(深:002192)、永興材料(深:002756)漲停。



值得一提，4月官方製造業PMI數據明日出爐，《路透》綜合機構預估中值顯示，受季節性因素影響，中國4月官方製造業PMI料小幅回落至50.1；但得益於新興產業維持高景氣，該指數依然連續第二個月保持在榮枯線上方。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4810.35 +1.10 上證指數 4107.51 +0.71 11266.20 深證成指 15120.92 +1.96 14635.20 創業板指 3687.17 +2.52 科創50 1493.50 +0.33 B股指數 277.20 +1.03 1.57 深證B指 1192.97 +0.74 0.61

《經濟通通訊社29日專訊》