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AH股新聞

29/04/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升0.7%重回4100點，創業板指漲2.5%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.71%報4107.51點，創業板指漲2.52%
▷ 滬深兩市成交額2.59萬億元，較上日增537億元
▷ 中央政治局會議28日召開，提及經濟工作

　　A股三大指數今日低開高走，滬綜指更重返4100點，全日收升0.71%報4107.51點，創業板指彈2.52%，深成指升1.96%。滬深兩市全日成交額2.59萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增537億元或者2%。中央政治局會議28日召開，會議認為，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固，要以更大力度和更實舉措抓好經濟工作。分析人士認為，會議肯定了經濟向好的勢頭，並未部署新的增量政策措施，當前仍處於政策觀察期，預計下一步將強調既有政策的落實落地，同時保持前瞻性靈活性。

　　內需仍是關注重點，政治局會議要求深入挖掘內需潛力，一方面要擴大優質商品和服務供給，推動消費升級，深入實施服務業擴能提質行動；另一方面要加強新型電網、算力網等規劃建設。

　　今日酒店餐飲及旅遊板塊拉漲，三峽旅遊(深:002627)升停，首旅酒店(滬:600258)升8.7%。五一黃金周臨近，旅遊需求預計保持強勁，但專家指燃油成本上漲抑制海外度假需求，遊客們更傾向於選擇國內遊。鋰電產業鏈同樣爆發，融捷股份(深:002192)、永興材料(深:002756)漲停。

　　值得一提，4月官方製造業PMI數據明日出爐，《路透》綜合機構預估中值顯示，受季節性因素影響，中國4月官方製造業PMI料小幅回落至50.1；但得益於新興產業維持高景氣，該指數依然連續第二個月保持在榮枯線上方。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004810.35+1.10　
上證指數4107.51+0.7111266.20
深證成指15120.92+1.9614635.20
創業板指3687.17+2.52　
科創501493.50+0.33　
B股指數277.20+1.031.57
深證B指1192.97+0.740.61

《經濟通通訊社29日專訊》

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