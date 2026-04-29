《香江策論－張憶東》中東資金將有序「東進」

一、中東資金中長期配置新方向－－中東主權財富基金的配置重心向亞太及中國傾斜



根據Global SWF的最新數據，中東基金對亞太地區的資產配置比例顯著提升，特別是沙特公共投資基金和阿布扎比投資局，在2024至2026年間展現了明顯的策略轉向：從傳統的歐美房地產和債券配置，轉向更加積極的亞太（尤其是中國）股權與產業投資。一級市場IPO基石認購活躍，雙邊項目合作漸次展開。項目合作方面，主要包括沙特的PIF在2024年和香港金管局共同設立投資基金以及阿布扎比國家石油公司近年來持續推進與中國企業在能源產業鏈上的合作。



二、美伊戰爭期間，暫未出現資金大規模流出，暫未顯示中東資金大規模流入港股



美伊戰爭期間，從中東各國ETF的總淨流量觀察，暫未出現大規模流出迹象。香港銀行體系總結餘穩定在540億港元左右，未觸發強方/弱方兌換保證，反映資金進出處於平衡態。此外，香港ETF數據顯示資金流入迹象並不明顯。從成交和換手率的角度，不論是港股還是A股，整體市場的成交未有明顯放大。整體而言，我們認為中東資金短期回流規模不大且未必先進入股市，中長期存在多元化配置及產業投資需求。



三、香港將成為中東資本中長期重新布局的主要受益者



受益於地緣政治帶來的石油的高位，中東積累了大量可投資資金，充足的流動性環境為中東資本通過香港進行亞太資產配置提供了有力支撑。而中東資本轉移香港的實現渠道多元化，具體可通過財富登記轉移、投資組合配置轉移、企業與運營布局轉移以及以香港作為金融中介樞紐轉移。截止2025年底，香港共有3384家單一家族辦公室，其中來自中東的諮詢量在2026年Q1環比增長了40%以上。在中東資本加速布局下，香港全球財富管理樞紐地位持續強化。



四、石油人民幣方興未艾，中東資金將有望戰略性增持中國資產



人民幣在石油貿易中的滲透率在2026年第一季度出現了結構性突破。截至3月底，沙特對華原油貿易的人民幣結算佔比已達到41%。參考中東主權財富基金全球配置的情況，美元資產整體佔比在45%-60%之間，總量維持高位。全球資產配置方面，以阿布扎比投資局為例，整體呈現公開市場為主、另類資產為輔的穩健型配置特徵，更側重長期市場貝塔收益與流動性平衡。雖然美元仍是其維持全球流動性的基石，但通過增加私募股權佔比、投資前沿科技以及在離岸節點（如香港）配置人民幣資產（點心債、各類固收資產、中資股等），中東資金將有望戰略性增持中國資產。



風險提示：經濟增長不及預期，地緣政治衝突持續。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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