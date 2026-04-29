《Ａ股焦點》中國平安A漲2%，一季度淨利環比大增12倍

中國平安(02318)(滬:601318)公布，公司一季度錄得淨利潤250.2億元(人民幣．下同)，同比下滑7.4%。2025年四季度淨利潤19.22億元，據此計算，一季度淨利潤環比增長12倍。期內，營業收入2384.77億元，同比下降7.1%，而營運利潤則為407.80億元，同比升7.6%。



中國平安A股升1.9%，報58.7元；H股更漲4.6%。

《經濟通通訊社29日專訊》