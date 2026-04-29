《打擊貪腐》珠海金灣區委副書記周樂偉主動投案受查，曾任格力集團董事長

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珠海市紀委監委網站昨(28日)發文通報，珠海經濟技術開發區黨工委書記、金灣區委副書記周樂偉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。



《財新》引述多名知情人士指，在今年3月下旬廣州市委原書記郭永航案發後，有關部門曾與周樂偉談話。一名接近周樂偉的人士透露，「他很快回到了工作崗位」，但到4月初選擇主動投案。



*曾推動格力集團完成結構調整*



該名接近周樂偉人士又分析稱，從職業路徑來看，周樂偉在格力集團的任期恰好涉及珠海國資結構調整最關鍵的一段時期，他是一名重要執行者。周樂偉一度推動格力集團完成從「持股平台」向「產業投資平台」的切換，但數年之後，格力集團轉入收縮與重組階段，「周樂偉所經歷的，正是珠海國資在後格力時代由擴張走向再整合的關鍵時段」。



報道又提到，郭永航調任廣州之前是珠海市委書記。一名珠海國資系統人士透露，珠海市國資委主任李文基幾乎與郭永航同時接受調查，珠海國資系統開啟新一輪反腐。



公開資料顯示，55歲的周樂偉為廣東潮陽人，廣東商學院會計系本科畢業後在銀行工作，之後攻讀華南理工大學獲MBA工商管理碩士學位，2002年成為珠海市建設銀行副行長；2005年進入珠海市管企業珠海航展有限公司，先後擔任董事長、總經理、黨委書記；2013年被任命為珠海市會議展覽局局長、市會展集團公司董事長；2015年10月進入政界，出任金灣區委委員、常委，兼任珠海市航空產業園黨委委員、管委會副主任，2016年1月成為金灣區委常委、常務副區長。



不到一年，周樂偉又重回企業，於2016年11月28日被任命為珠海格力集團有限公司黨委委員、書記、董事、董事長及法定代表人，2024年2月卸任後回到政府系統，出任金灣區委副書記、珠海經濟技術開發區黨工委書記；同年3月被任命為珠海經濟技術開發區管委會主任，2025年1月被免去此職位。



周樂偉最後一次公開露面是在今年3月17日。微信公眾號「珠海經開區發布」當時發文稱，周樂偉率隊深入區內重點項目建設一線，實地察看建設進展。4月1日，該公眾號發布巡察公告指，根據市委巡察工作統一部署，市委第三巡察組自今年4月上旬至7月中旬對珠海經濟技術開發區黨工委開展巡察。

《經濟通通訊社29日專訊》