《兩岸關係》「閩超」兩岸球員同場，國台辦：通過體育賽事增進了解、互融共進

國台辦今日舉行例行記者會，有記者問到，正在舉行的福建省城市足球聯賽(「閩超」)，兩岸球員同場參賽受到關注；大陸方面未來會否依托福建對台區位優勢，支持更多此類民間體育賽事和交流活動，為兩岸青年搭建賽場交流、融洽感情的平台？



國台辦發言人陳斌華回應稱，「閩超」今年人氣火爆，揭幕戰就吸引5.1萬餘名觀眾，創下福建省單場體育賽事現場觀眾人數紀錄。賽事規則明確歡迎在閩工作生活的台胞加入各地的城市代表隊。「據了解，平潭代表隊、啦啦隊均有台胞加盟，使『閩超』成為具有兩岸融合特色的賽事」。



陳斌華又指，通過體育賽事搭建交流平台，讓兩岸同胞在同場競技中增進了解、互融共進，是福建立足對台獨特優勢持續推行的一項創新舉措，彰顯了體育在促進兩岸同胞心靈契合、推動兩岸融合發展示範區建設中的獨特作用。2024年，福建就以「閩台聯合組隊」形式組建福建海鯊棒球隊，參加大陸棒球聯賽、全運會等賽事。



下一步，福建將繼續開展近百場兩岸民間體育賽事和交流活動，為兩岸青年搭建交流切磋、深化友誼的平台，歡迎廣大台灣青年積極參加。

《經濟通通訊社29日專訊》