  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/04/2026 11:45

《兩岸關係》「閩超」兩岸球員同場，國台辦：通過體育賽事增進了解、互融共進

　　國台辦今日舉行例行記者會，有記者問到，正在舉行的福建省城市足球聯賽(「閩超」)，兩岸球員同場參賽受到關注；大陸方面未來會否依托福建對台區位優勢，支持更多此類民間體育賽事和交流活動，為兩岸青年搭建賽場交流、融洽感情的平台？

　　國台辦發言人陳斌華回應稱，「閩超」今年人氣火爆，揭幕戰就吸引5.1萬餘名觀眾，創下福建省單場體育賽事現場觀眾人數紀錄。賽事規則明確歡迎在閩工作生活的台胞加入各地的城市代表隊。「據了解，平潭代表隊、啦啦隊均有台胞加盟，使『閩超』成為具有兩岸融合特色的賽事」。

　　陳斌華又指，通過體育賽事搭建交流平台，讓兩岸同胞在同場競技中增進了解、互融共進，是福建立足對台獨特優勢持續推行的一項創新舉措，彰顯了體育在促進兩岸同胞心靈契合、推動兩岸融合發展示範區建設中的獨特作用。2024年，福建就以「閩台聯合組隊」形式組建福建海鯊棒球隊，參加大陸棒球聯賽、全運會等賽事。

　　下一步，福建將繼續開展近百場兩岸民間體育賽事和交流活動，為兩岸青年搭建交流切磋、深化友誼的平台，歡迎廣大台灣青年積極參加。
《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/04/2026 11:52  《駐京專電》網信辦：就《數字虛擬人信息服務管理辦法》公開徵求意見

下一篇新聞︰29/04/2026 11:36  《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.4%，稀土永磁、豬肉概念走強

其他
More

29/04/2026 12:01  《中國要聞》貿促會：2月全球經貿摩擦指數為103，涉額同比降2.4%、環比升8.2%

29/04/2026 11:55  滴滴：五一假期打車需求料較節前漲23%，內地客在港打車或漲五成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區