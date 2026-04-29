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29/04/2026 12:10

《神州券商》中證監據報要求券商提高遞延花紅比例，平穩薪酬發放節奏

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監要求券商提高遞延花紅比例至40%
▷ 中信證券已執行高管績效年薪40%遞延發放
▷ 證券業協會發布薪酬制度指引要求長周期考核

　　據《彭博》報道，中國證券監管機構據悉要求國內一些券商提高遞延獎金所佔比例。隨著市場和交易活動復甦推動行業薪酬反彈，監管部門此舉旨在平穩薪酬發放節奏。

　　知情人士透露，中證監近期指導一些中小型券商，將中高級管理人員以及高級投資銀行家的年終獎遞延比例提高至行業統一的40%，此前有些券商執行20%的比例。中信證券等部分頭部券商已開始執行上述要求。在經歷數年的薪酬大幅下滑後，部分券商表現優異的員工年終獎同比增加50%。

　　報道指出，中國IPO市場活動2025年回暖，走出了兩年的低迷期，募集金額同比增長30%，疊加資本市場整體復甦，提振了證券行業盈利。官方數據顯示，2025年全國證券公司實現淨利潤2194億元（人民幣．下同），同比增長31%。

　　中國證券業協會4月17日發布指引，要求證券公司建立穩健的薪酬制度。新框架要求以金融穩定和國家戰略為重，力求消除可能引發系統性風險的過度或短期激勵機制。

　　中證監有關司局表示，「近年來監管部門重點糾正過度激勵、短期激勵，對長周期考核提出明確要求，督促證券公司對重點人員執行遞延獎金。《證券公司治理準則》對高管遞延比例有明確的40%要求。證券公司薪酬屬於內部商業信息，應符合監管規則、自律規則和內部管理規定」。

　　在新的薪酬制度下，通過擴大薪酬追索扣回適用範圍以及對關鍵崗位人員實行3年及以上長周期考核，將薪酬與長期表現掛勾。

　　中信證券是中國資產規模第二大的券商公司，該公司在最新年度報告中表示，已建立並實施薪酬遞延支付機制，董事及高級管理人員的績效年薪中不低於40%的部分予以遞延發放，遞延期限不少於3年。根據公告，中信證券薪酬最高的五名員工去年共獲得5120萬元的獎金，較2024年增長近5%，其中一人獲得的獎金就超過1500萬元。
《經濟通通訊社29日專訊》

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