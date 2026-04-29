《中國要聞》王毅見聯合國大會主席貝爾伯克：世界動盪加劇，支持重振壯大聯合國

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中國外交部網站發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。王毅表示，支持聯合國、重振聯合國、壯大聯合國正當其時。當今世界動盪加劇，熱點問題激化升級，個別國家奉行實力至上，公然挑戰聯合國地位和作用，聯合國和多邊主義面臨嚴峻挑戰。



面對逆風逆流，要堅守團結合作正道，不能任由叢林法則當道。面對強權霸凌，要守護公道正義，不能任由誰拳頭硬誰說了算。中國始終立足大局、著眼長遠，認真履行維護世界和平安全的重要職責，堅決捍衛聯合國憲章宗旨和原則，做出了經得起歷史和時間檢驗的中國貢獻。今年是中國恢復聯合國合法席位55周年。中國將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以中國發展帶動各國共同發展，以中國良治賦能全球治理。



王毅並強調，聯大第2758號決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國代表權問題，得到聯合國系統普遍遵守，中方對此表示讚賞，並反對任何挑戰該決議權威的言行。



貝爾伯克則感謝中方長期堅定支持聯合國和聯大工作，稱當前多邊主義承壓加劇，聯合國憲章遭到直接攻擊，各國比以往任何時候更需要團結在一起，支持聯合國。聯合國80年歷程表明，面對層出不窮的全球性挑戰，沒有一個國家包括大國可以獨自應對，只有各方攜手才能共同應對、共同進步。期待以落實「聯合國80周年改革倡議」為契機，繼續同中方加強合作，推動完善全球治理，共促世界和平與發展事業。本屆聯大將繼續遵守第2758號決議。

《經濟通通訊社29日專訊》