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AH股新聞

29/04/2026 18:04

《中國要聞》金監總局局長李雲澤據報涉違紀被降職，此前副局長周亮落馬

　　據《路透》今日傍晚引述消息人士表示，中國國家金融監督管理總局局長李雲澤因涉嫌違紀已被降職，成為最新一位遭遇人事震盪的金融監管部門高官。

　　消息人士稱，現年55歲的李雲澤，由正部級降職為正廳級官員。

　　報道稱，截至發稿，金管總局未予置評；負責中國高層級官員任免的中共中央組織部，及國務院新聞辦公室亦未予置評。

　　李雲澤，1970年9月生，山東煙台人。他曾在中國國有大行建設銀行(00939)(滬:601939)工作多年，擔任過建設銀行戰略規劃與股權投資部總經理、重慶市分行行長等職務。2016年7月，他轉任工商銀行(01398)(滬:601398)副行長；2018年9月轉戰地方，出任四川省副省長。

　　2023年3月，中國原銀保監會改革組建國家金融監督管理總局；2023年5月，李雲澤成為金管總局首任局長，也成為中國首位「70後」正部級官員。他是第二十屆中央候補委員。

　　今年3月，金監總局副局長周亮任上被查，並於4月被免職。

　　去年9月，中國反腐機構中紀委宣布，對中證監原主席易會滿展開調查；他此前於2024年2月被意外免去中證監主席職務。
《經濟通通訊社29日專訊》

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