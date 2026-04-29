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29/04/2026 17:49

《中國要聞》市監總局：針對網絡食品展開半年整治行動，重點打擊虛假宣傳問題

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局即起全國開展半年網絡食品虛假宣傳整治
▷ 檢查對象含電商平台、經營者等五類主體
▷ 重點打擊普通食品暗示療效、保健食品誇大功能等行為

　　市場監管總局今日上午在食品安全專題新聞發布會上表示，近日已正式印發《關於開展網絡食品銷售虛假宣傳專項整治行動的通知》，決定從現在起在全國範圍內開展為期半年的專項整治行動，向網絡食品銷售亂象揮出的一記重拳，「讓虛假宣傳無所遁形，讓誠信自律蔚然成風」。

　　市場監管總局食品安全總監孫會川介紹，專項整治行動檢查對象涵蓋5類主體：電商平台、平台內經營者、營銷服務機構及人員、廣告活動主體、食品生產經營者。重點整治3類違法違規行為：一是虛假宣傳，比如普通食品卻通過各種手段明示暗示自己可以「治病、保健、防病」的；保健食品誇大功效、暗示自己可以「治病」的。二是違法廣告行為，比如對食品的產地、成分、功能等胡編亂造、張冠李戴的，利用所謂「專家、學者、白大褂」站台背書，誤導消費者的。三是平台機構違法行為，比如對於虛假宣傳放任不管，甚至縱容造假、配合忽悠的。對於上述違法違規行為，市監總局都將從嚴從重查處。

　　孫會川並強調，主播決不能當「工具人」，直播間不是「法外之地」，「短期合作」不是「免責金牌」，只要是在直播間說過的話、帶過的貨，都必須要負責任。對明星帶貨、網絡主播、運營團隊等實施虛假宣傳的，堅持一案多查，依法追究法律責任。

　　此外，針對當前「網紅食品」存在的虛假宣傳、製假售假、資質缺失、「兩超一非」等群眾反映強烈的突出問題，市監總局今年還將在全國開展為期半年的「網紅食品」食品安全突出問題專項整治行動，聚焦生產經營全鏈條、線上線下全過程，嚴厲打擊各類違法違規行為，全面規範「網紅食品」生產經營秩序。
《經濟通通訊社29日專訊》

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